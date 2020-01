France 24 • 24/01/2020 à 17:18

L'élite mondiale s'est réunie à Davos, en Suisse, du 21 au 24 janvier, pour le cinquantième Forum économique mondial. Une édition placée cette année sous le signe du réchauffement climatique. Les grands patrons sont-ils vraiment engagés dans la transition énergétique ? Un capitalisme plus vert et plus inclusif est-il possible ?