information fournie par Ecorama • 23/11/2026 à 14:05

Porté par une forte progression dans le dernier sondage Toluna Harris Interactive, David Lisnard s'impose comme l'une des surprises de la campagne présidentielle en ce mois de Novembre. Le maire de Cannes dépasse désormais Édouard Philippe dans certaines configurations de premier tour et séduit un électorat en quête de changement. Pour relancer l'économie française, il propose une véritable thérapie libérale : baisse massive de la dépense publique, réduction du nombre de fonctionnaires, recul de l'âge de départ à la retraite et allègement de la pression fiscale. Ce programme radical peut-il réellement remettre la France sur les rails ou comporte-t-il des risques économiques et sociaux majeurs ? L'analyse de Charles Sannat, fondateur du Grenier de l’Éco, Ecorama du 23 novembre, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.