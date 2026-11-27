Dans de nombreux pays européens, la colère des citoyens gronde face à la prolifération des data centers. Indispensables au développement accéléré de l'intelligence artificielle, ils consomment cependant de nombreuses ressources, notamment en électricité, en eau ou en terrains fonciers. Ils émettent aussi une quantité importante de gaz à effet de serre : près d'un milliard de tonnes de CO2 pourrait être émis au niveau mondial par ces centres en 2030.
Data centers en Europe : opportunité ou danger ?
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