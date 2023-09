Dans une Ethiopie divisée, les Orthodoxes unis dans les célébrations de "Meskel"

information fournie par AFP Video • 28/09/2023 à 15:03

Les Ethiopiens orthodoxes ont commencé mercredi à célébrer "Meskel" ("la Croix" en langue amharique), l'une des plus importantes fêtes de ce pays profondément religieux mais déchiré par des violences politiques et identitaires. "Le christianisme a le pouvoir de rendre notre unité originelle, il nous aide à oublier ces différences qui nous ont modelées depuis si longtemps et nous ont amené ces conflits, ces guerres, ces haines et ces atrocités", assure à Addis Abeba un prêtre orthodoxe qui ne donne pas son nom.