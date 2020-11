Dans un service de soins intensifs de New Delhi, le manque de lits face au virus

AFP Video • 26/11/2020 à 19:32

"Nous sommes obligés de refuser des patients parce que nous n'avons pas de place": le chef des soins intensifs d'un hôpital de New Delhi raconte les difficultés de son établisseùent face à la pandémie. L'Inde est le deuxième pays le plus touché par la pandémie après les Etats-Unis, avec plus de 9 millions de cas.