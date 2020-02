Dans un "death café" à Londres, on discute de la mort pour "mieux profiter de la vie"

AFP Video • 20/02/2020 à 13:25

Mireille Hayden, animatrice de "death cafés" (cafés de la mort), écoute attentivement pendant qu'une jeune femme qui a récemment perdu son père partage son expérience. Dans ce café inhabituel à Londres, des gens de tous âges et de tous horizons se rencontrent pour siroter une tasse de thé et raconter des histoires de deuil, de perte et discuter de l'au-delà et de la finalité de la mort.