Dans un Beyrouth dévasté, les "requins" de l'immobilier flairent le bon filon

AFP Video • 29/08/2020 à 16:32

Les survivants de l'explosion de Beyrouth continuent de déblayer les décombres de leur maison, et les requins de l'immobilier s'installent pour profiter des propriétaires désemparés, suscitant l'indignation face à une nouvelle catastrophe en préparation, qui vise cette fois le patrimoine du pays. L'explosion massive d'engrais dans le port de Beyrouth le 4 août dernier, que beaucoup attribuent à la négligence des autorités, a tué plus de 180 personnes, blessé des milliers d'autres et ravagé des quartiers parmi les plus pittoresques de la capitale.