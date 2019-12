France 24 • 17/12/2019 à 15:16

2019 marque le centenaire de la naissance de l'un des plus grands chorégraphes du XXe siècle : Merce Cunningham. Cette année, le Festival d'Automne à Paris rend hommage au chorégraphe et danseur américain, qui a révolutionné la danse moderne et ouvert le champ de la danse contemporaine, en dissociant le geste et le mouvement de la musique.