Dans les colonies israéliennes, l'olivier, arbre de paix entre Israéliens et Palestiniens

France 24 • 04/12/2019 à 11:44

En Cisjordanie, la cueillette des olives par les agriculteurs palestiniens n'est pas du goût de certains colons juifs extrémistes, qui revendiquent le droit exclusif à exploiter les terres. Mais la volonté de sauver la paix est plus forte et depuis des décennies, des groupes de citoyens israéliens viennent prêter main forte aux agriculteurs palestiniens. Reportage de nos reporters Cécile Galluccio et Matthias Somm.