AFP Video • 06/02/2021 à 18:25

Ils patrouillent à pied dans les cités de Garges-lès-Gonesse et Sarcelles. Dans leur viseur, les vendeurs à la sauvette et les dealers, qu'ils interpellent et verbalisent. Mais pour les agents de la Police de sécurité du quotidien (PSQ), l'objectif est surtout de regagner la confiance des habitants, en se montrant accessibles. Pour eux, cet échange avec la population, c'est "sacré".