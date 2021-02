AFP Video • 05/02/2021 à 12:07

Dans un café du centre de Vienne, de jeunes Autrichiens savourent le calme, l'espace et le confort des banquettes rouges, s'échappant du huis clos auquel les contraint la pandémie. Dans un certain nombre d'établissements de la ville, fermés au public, des créneaux horaires sont réservés aux lycéens et étudiants pour leur permettre d'étudier.