29/05/2022 à 16:20

Camille Tessier est l’une des rares éleveuses de dromadaires en France. En plus de ses brebis et chevaux, elle élève 4 dromadaires et commence à commercialiser des savons à base de leur lait, riche en "lanoline naturelle" aux facultés hyper-hydratantes.