information fournie par AFP Video • 29/10/2022 à 18:17

Lorsque le président d'extrême droite Jair Bolsonaro est arrivé au pouvoir il y a quatre ans, il a juré de ne pas autoriser "un centimètre de plus" de réserves autochtones protégées. Les autochtones Ava Guarani en sont réduits à vivre dans la faim et le désespoir sur un bout de territoire non désiré dans l'État du Parana.