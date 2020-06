Dans le Doubs, l'une des plus grandes plateformes de dépistage du Covid de France

AFP Video • 09/06/2020 à 15:32

Les équipes de quatre laboratoires de Bourgogne-Franche-Comté unissent leurs forces pour multiplier les tests sérologiques et créer l'une des plus grandes plateformes de dépistage de France. Ils ont constitué une "sérothèque" qui permet de conserver les échantillons des sérologies pendant plus d'un an.