Dans le ciel de Paris, la future plus grande ferme urbaine sur toit d'Europe?

AFP Video • 22/06/2020 à 21:15

Laitues, blettes, tomates et fraises poussent dans le ciel de Paris, sur le toit d'un des halls du parc des Expositions. Une ferme urbaine a commencé à y produire fruits et légumes pour approvisionner des restaurants d'entreprise, des Amaps et la "bonne table" installée sur place. En deux ans, elle ambitionne de devenir la plus grande ferme urbaine sur toit d'Europe, même si la crise sanitaire a retardé et compliqué son démarrage.