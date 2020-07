Dans le bassin minier, danseurs et habitants en "symbiose" au sommet d'un terril

AFP Video • 05/07/2020 à 20:51

Au sommet du terril, frappé par le vent dans une ambiance volcanique, des silhouettes se meuvent, puis se figent. Pour valoriser le patrimoine de l'ex-bassin minier et "démystifier" la danse contemporaine, professionnels et amateurs réalisent un film chorégraphié et sans public - crise sanitaire oblige.