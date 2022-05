Dans la ville la plus chaude du Pakistan, une spirale de canicule et de pauvreté extrêmes

information fournie par AFP Video • 16/05/2022 à 21:36

A Jacobabad, l'une des villes les plus chaudes du monde, où les températures ont atteint un pic insupportable de 50 degrés cette semaine, le manque désespéré d'eau et d'électricité rend la canicule encore plus insupportable. Plus d'un million de personnes vivent dans cette ville et les villages environnants, dans le désert pakistanais de Sindh. La plupart d'entre elles se trouve confronté à une extrême pauvreté, accentué par des vagues de chaleur plus intenses, plus fréquentes et qui surviennent de plus en plus tôt dans l'année, selon les météorologues.