information fournie par AFP Video • 14/02/2023 à 15:31

Un peu plus d'un an après le naufrage meurtrier d'un bateau de migrants dans la Manche, où les passages vers l'Angleterre sont en très forte augmentation, le dispositif français et international a été renforcé pour surveiller l'activité et prévenir la réédition d'une telle tragédie.