Dans l'Essonne, près de Paris, un refuge "sécurisant" a ouvert fin septembre pour protéger les femmes victimes de violences conjugales. A la fois accueil de jour et hébergement d'urgence, l'établissement leur offre un refuge cosy et des permanences d'aide psychologique et juridique.