AFP Video • 13/11/2020 à 00:47

"Il veut qu'on vienne toutes les deux et qu'on mange avec lui !" Après de longs mois sans pouvoir les voir, Guy, 93 ans, résident de l'EHPAD de Beauregard à Villeneuve-Saint-Georges, peut recevoir et déjeuner avec ses filles dans un mobile-home aménagé dans le respect des restrictions sanitaires en cours. S'il est interdit de se toucher, retirer le masque est permis et... conseillé.