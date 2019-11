Damien Abad : "Il y a une forme de mea culpa d'Emmanuel Macron envers les maires, mais ça ne peut pas suffire"

France 24 • 19/11/2019 à 20:13

Emmanuel Macron était aujourd'hui devant les maires de France, alors qu'il ne s'était pas rendu à leur congrès l'an dernier. Les élus se sont longtemps sentis méprisés par le Président. La faute est-elle réparée? Le chef de l'État a prononcé un discours orienté sur les sujets régaliens et non pas sur les sujets qui fâchent, à savoir le budget et la fiscalité des communes. A-t-il convaincu ? Damien Abad, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale est l'invité de mardi politique.