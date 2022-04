information fournie par AFP Video • 18/04/2022 à 10:34

D'épais panaches de fumée grise s'élèvent dans le ciel derrière des immeubles d'habitation à Lviv, après de puissantes frappes russes sur cette grande ville de l'ouest de l'Ukraine d'ordinaire relativement épargnée par les combats. Thick clouds of grey smoke are seen in the sky above residential buildings in Lviv, after Russian missiles hit this western city of Ukraine that has so far been spared much of the fighting. IMAGES