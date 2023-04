information fournie par AFP Video • 29/04/2023 à 10:01

Les premiers de neuf anciens tirailleurs ayant combattu pour la France, âgés de 85 à 96 ans, arrivent à Dakar pour un retour définitif. C'est la fin d'années de bataille avec l'administration française pour que ces tirailleurs ne soient plus obligés de passer au moins six mois par an en France, pour avoir droit à leur pension.