Dans l'édition du jour, Cyril Ramaphosa écarte la procédure de destitution qui aurait pu mettre un terme à sa présidence. Le chef de l'État sud-africain a été accusé d'avoir caché à la police et au fisc un cambriolage en 2020 dans sa ferme luxueuse de Phala Phala.
Cyril Ramaphosa évite la destitution
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