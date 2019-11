Cyprien Verseux : "Un an en Antarctique, c'est comme un voyage sur Mars"

France 24 • 25/11/2019 à 12:14

L'astrobiologiste Cyprien Verseux a vécu un an au Pôle Sud, au cœur de l'une des bases scientifiques les plus isolées de la planète, Concordia. Il a ainsi passé trois mois sans soleil et dans des températures avoisinant les -80 degrés. Une mission extraordinaire qui permet de préparer celles qui emmèneront peut être un jour l'homme sur Mars, mais aussi de sonder l'état de notre planète.