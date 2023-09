information fournie par AFP Video • 06/09/2023 à 20:15

Des inondations recouvrent une ville de l'Etat du Rio Grande do Sul, dans le sud du Brésil. Plus de 52.000 personnes de 67 communes de cet Etat sont affectées par le passage d'un cyclone extratropical. Plus de 4.000 habitants ont dû quitter leur domicile. Le bilan humain s'alourdit à 27 morts, selon les autorités locales. IMAGES