Cyclistes colombiens : héros du vélo ou champions du dopage ?

information fournie par France 24 • 24/11/2022 à 16:25

Depuis 2016, les cyclistes colombiens sont montés sur la plus haute marche des podiums des Tours de France, Espagne, et d'Italie et sont considérés comme des stars dans le pays. Mais ces succès cachent une face plus sombre : un problème de dopage. La Colombie est le pays qui compte le plus grand nombre de cyclistes sanctionnés pour dopage, avec le Costa Rica et l'Italie. L'Agence colombienne antidopage tente de débusquer d'éventuels tricheurs, mais la mission s'annonce difficile...