France 24 • 31/01/2020 à 17:29

À l'occasion du 12e Forum international de la cybersécurité (FIC) qui avait lieu à Lille du 28 au 30 janvier, #TECH24 passe en revue les cybermenaces à venir. Des méthodes de hacking de plus en plus personnalisées aux risques de la 5G : nous sommes toutes et tous concernés.