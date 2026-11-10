Quelque 700 supermarchés français ont été victimes de cyberattaques qui ont provoqué la destruction de tonnes de produits alimentaires. Paris accuse les Gardiens de la révolution iraniens. Derrière ces sabotages, une stratégie de déstabilisation économique à moindre coût.
Cyberattaques contre les supermarchés : pourquoi l'Iran mène-t-il une guerre économique en France ?
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