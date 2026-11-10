La France a accusé lundi les Gardiens de la Révolution iraniens d'être à l'origine des cyberattaques d'ampleur ayant visé des centaines de réfrigérateurs connectés de supermarchés en octobre, promettant des sanctions "à l'échelle européenne".
Cyberattaque contre des frigos : la France accuse l'Iran
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