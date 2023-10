information fournie par AFP Video • 04/10/2023 à 20:52

Les secours travaillent sur un immeuble d'habitation après un effondrement, à La Havane, qui a fait un mort, un pompier, et deux disparus. En raison d'un manque d'entretien, des immeubles s'effondrent régulièrement dans certains vieux quartiers de la capitale cubaine. Ces effondrements sont plus fréquents pendant la saison des pluies et des ouragans, de juin à novembre. IMAGES