AFP Video • 07/02/2021 à 18:36

La Seine monte, monte... à Paris, son niveau dépasse 4,50 m et sur l'Ile de la Cité, le square du Vert Galant a quasiment disparu pour le plus grand plaisir des palmipèdes. Un peu plus en aval, le Zouave du Pont de l'Alma est lui de plus en plus immergé