Crise sanitaire: amélioration à Nice, Bordeaux, Rennes et Aix-Marseille (Véran)

AFP Video • 08/10/2020 à 19:52

SONORENice et Bordeaux enregistrent une "amélioration sensible" et on note à Rennes et Aix-Marseille une "inflexion positive" de la situation sanitaire, annonce Olivier Véran. "Nous espérons pouvoir annoncer des bonnes nouvelles, peut-être la semaine prochaine", précise le ministre de la Santé lors d'un point presse.