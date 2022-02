Crise en Ukraine : tensions entre Kiev et les séparatistes pro-russes

information fournie par France 24 • 18/02/2022 à 14:37

Ce vendredi 18 février, journalistes et habitants affirment que de nouveaux bombardements ont eu lieu près de Stanytsia Louganska, ville de l'est de l'Ukraine sous contrôle des forces gouvernementales. Kiev et séparatistes pro-russes s'accusent mutuellement d'être à l'origine des frappes. De son côté, Vladimir Poutine, a annoncé de nouvelles manoeuvres de ses forces stratégiques pour samedi 19 février. Le ministère russe de la défense affirme que ces exercices étaient planifiés.