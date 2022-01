information fournie par AFP Video • 14/01/2022 à 16:04

SONORE "Toute nouvelle agression militaire contre l'Ukraine aura des conséquences massives" : en marge d'une réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l'UE et alors que les tensions s’exacerbent à la frontière entre l’Ukraine et la Russie, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell appelle à la "désescalade, à la négociation et au dialogue".