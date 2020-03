Crise du coronavirus : L'exécutif fait-il ce qu'il faut ?

France 24 • 05/03/2020 à 18:18

Le coronavirus est à la une de l'actualité. Il dérègle l'economie, menace tout un chacun, confine les uns, mobilise les gouvernements. Privé de notre dose de suspense on aurait pu se rabattre sur le 49.3. Le gouvernement allait-il être renversé a l'issue du vote mardi de la motion de censure? La réponse est non. Enfin le clivage droite - gauche est de retour pour les élections municipales à Paris. Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani en parlenet avec leurs invités. Retrouvez-aussi notre chronique "Politique sur les réseaux" avec Véronique reille-Soult.