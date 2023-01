information fournie par AFP Video • 23/01/2023 à 19:45

Olivier Faure, confirmé à la tête du PS, reçoit au siège du parti, à Ivry-sur-Seine, son rival Nicolas Mayer-Rossignol et Hélène Geoffroy, qui n'avait pu se maintenir au second tour et avait appelé à soutenir le maire de Rouen.