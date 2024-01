information fournie par AFP Video • 25/01/2024 à 07:57

Le Premier ministre Gabriel Attal reçoit dans la soirée une délégation du Modef, le Mouvement de défense des exploitants familiaux. "Si on ne règle pas le problème du revenu, on pourra mettre tout ce qu'on veut en place, on n'arrivera à rien" déclare Pierre Thomas, président du syndicat. Raymond Girardi, vice-président, prévient lui que si des réponses ne sont pas apportées dans les 48h, "le mouvement va continuer". SONORE