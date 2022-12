information fournie par AFP Video • 07/12/2022 à 18:13

"Nous sommes tous absolument, non seulement choqués, mais en plus outrés", déclare David Koubbi, avocat des parties civiles, après que le parquet a estimé ne "pas" être "en mesure de requérir la condamnation" d'Airbus et d'Air France, jugés pour homicides involontaires après le crash du vol Rio-Paris, dans lequel 228 personnes sont décédées le 1er juin 2009. SONORE