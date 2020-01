Crash du Boeing ukrainien : Hassan Rohani promet de punir les responsables

France 24 • 14/01/2020 à 11:46

Ce mardi 14 janvier s'est exprimé publiquement le président iranien, Hassan Rohani, pour la première fois depuis le crash du Boeing ukrainien. Parmi les 176 victimes de l'accident, de nombreuses personnes étaient d'origine iranienne. Alors que Rohani affirme vouloir rétablir justice et vérité sur l'affaire, la population iranienne ne décolère pas et poursuit les appels à manifester dans les rues. Notre correspondant en Iran Siavosh Ghazi nous en dit plus.