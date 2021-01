AFP Video • 28/01/2021 à 17:14

On est passé de "quelque 500 patients par jour" atteints des variants du Covid-19 au début du mois de janvier à "plus de 2.000" actuellement, estime Olivier Véran. "Ce que nous voulons éviter, c'est une épidémie dans l'épidémie", explique le ministre de la Santé lors d'un point presse sur la situation sanitaire alors que le gouvernement prépare le terrain et les esprits à des mesures sanitaires plus strictes.