AFP Video • 16/09/2020 à 17:59

"On n'en voit pas la fin". Deux cents tests Covid réalisés, 2.000 échantillons analysés, 450 coups de fils reçus: toute la journée, secrétaires, infirmiers, techniciens et biologistes d'un laboratoire d'analyse de la région parisienne tentent de "répondre aux attentes" de patients de plus en plus inquiets.