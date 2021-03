AFP Video • 18/03/2021 à 19:55

Les commerces et rayons de grandes surfaces ne rentrant pas dans la liste de ceux "vendant des biens et des services de première nécessité" fermeront leurs portes dans les 16 départements concernés par le reconfinement à partir de ce week-end, a annoncé le Premier ministre Jean Castex, tout en précisant que les libraires et les disquaires pourront rester ouverts.