Covid-19 : une boulangère française livre ses clients allemands à la frontière fermée

AFP Video • 19/04/2020 à 17:29

La frontière entre le petit village de Lauterbach, en Allemagne, et la ville française de Carling est fermée à cause de la pandémie. Mais cela n'empêche pas la boulangère française Myriam Jansem-Boualit de vendre ses baguettes et ses croissants à ses clients allemands qui ne peuvent plus passer la frontière. Tous les matins, elle apporte à la barrière de démarcation les viennoiseries commandées par téléphone par les gourmands d'outre-Rhin.