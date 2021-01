AFP Video • 14/01/2021 à 19:11

En Guyane, "le contrôle des frontières sera renforcé et des tests négatifs seront exigés pour rejoindre les Antilles, et la métropole, comme c'est déjà exigé dans l'autre sens", affirme le Premier ministre Jean Castex, avant de détailler des mesures de restrictions d'urgence qui vont être mises en place en Guyane ainsi qu'à Mayotte et à La Réunion pour les protéger des variants qui circulent dans ces régions.