Covid-19 : quelles modalités de sortie de crise après le 11 mai en France?

France 24 • 20/04/2020 à 14:05

Le président Emmanuel Macron a annoncé aux Français une sortie du confinement à partir du 11 mai, avec la reprise "progressive" des établissements scolaires et le retour au travail pour "le plus grand nombre". Une décision qui a suscité des désaccords notamment entre porteurs d'arguments sanitaires et défenseurs de priorités économiques.