Covid-19 : masques et gants obligatoires dans les transports à Moscou

AFP Video • 12/05/2020 à 11:30

Des Moscovites portent des masques et des gants, désormais obligatoires dans les transports en commun, alors que le confinement a été prolongé jusqu'a la fin du mois de mai dans la capitale russe, même si certaines restrictions ont été levées. Ordonnant la fin de six semaines chômées obligatoires en Russie, Vladimir Poutine a donné lundi le coup d'envoi d'un déconfinement prudent et régionalisé, même si le pays continue d'enregistrer quotidiennement plus de 10.000 cas du nouveau coronavirus.