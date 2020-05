Covid-19: Marine Le Pen dénonce "mensonges" et "mépris" du gouvernement, en marge du 8-Mai

AFP Video • 08/05/2020 à 16:43

SONOREMarine Le Pen dénonce "une série de mensonges" du gouvernement arguant qu'il aura été celui "qui aura le plus mal géré" la crise sanitaire liée au Covid et qui "aura fait preuve du plus grand mépris à l'égard de la population". La présidente du Rassemblement national s'exprime en marge de la cérémonie du 8-Mai à Hénin-Beaumont.