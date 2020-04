Covid-19 : les nouveaux virus, responsabilité humaine ?

France 24 • 30/04/2020 à 20:43

Bien peu pensaient l'Humanité à la merci du péril imminent d'une épidémie. Dans les fléaux qu'on nous prédisait - le terrorisme et le retournement du cycle économique apparaissaient en bonne place. Beaucoup moins la maladie qui frappe simultanément comme aujourd'hui la quasi-totalité des états de la planète, met les économies à l'arrêt et contraint la moitié de la population mondiale au confinement... Quelques esprits pourtant n'ont pas été surpris, ceux qui alertent depuis de nombreuses années déjà contre la dégradation de l'habitat animal à mesure que l'Homme prend une place de plus en plus importante dans la biosphère.