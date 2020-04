Covid-19: le porte-hélicoptères Dixmude en Guadeloupe pour un soutien logistique

AFP Video • 18/04/2020 à 14:26

Près de 500.000 masques chirurgicaux, 66.000 FFP2, et des centaines de litres de gel hydro-alcoolique: le porte-hélicoptères amphibie (PHA) Dixmude est arrivé en Guadeloupe pour y apporter soutien logistique et matériel sanitaire face à l'épidémie de Covid-19. C'est sa seconde escale après Saint-Martin vendredi et avant la Martinique dimanche.